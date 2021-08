Homem cai e morre enquanto arranjava o telhado de casa

JN/Agências Hoje às 13:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem com cerca de 50 anos morreu, esta sexta-feira, em Moreira, concelho da Maia, na sequência de uma queda do telhado que estava a arranjar, disseram à Lusa fontes da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

De acordo com as fontes, o acidente ocorreu cerca das 10.30 horas, quando a vítima e o seu filho se encontravam a arranjar o telhado da respetiva casa. O homem caiu de uma altura de cerca de 10 metros, tendo sofrido uma paragem cardiorrespiratória que, segundo as fontes, não foi possível reverter.

O alerta foi dado pelo filho para o Centro de Orientação de Doentes Urgentes, do INEM, que mobilizou para o local uma viatura médica de emergência e uma unidade móvel de apoio psicológico.

Além da GNR, esteve também a Cruz Vermelha com uma ambulância de socorro.