Iluminação de Natal na Maia chega a mais ruas

A iluminação natalícia na Maia, que costuma estar concentrada no edifício da Câmara e na Praça Doutor José Vieira de Carvalho, vai estender-se neste ano a artérias adjacentes, sendo acompanhada por música ambiente, numa tentativa de ajudar o comércio local nesta altura de crise pandémica.

Neste ano, as iluminações vão ligar-se também na Rua Padre António, na Rua Simão Bolívar, na Avenida Visconde de Barreiros, na Rua do Viso, na Rua Dr. Augusto Martins, na Rua Dr. Pires Felgueiras e na Avenida D. Manuel II. O investimento de 79 mil euros permitirá iluminar, ainda, os edifícios das juntas de freguesia do concelho.

"Esta celebração de Natal reveste-se de uma particular importância, pretendendo-se que seja uma mensagem de esperança e de ânimo para a população e um incentivo à necessária resiliência para ultrapassar esta situação de pandemia", afirma o presidente da Câmara, António Silva Tiago, citado num comunicado do Município.

A Autarquia vai promover ainda o Mercadinho de Natal na Praça Doutor José Vieira de Carvalho, desta vez apenas com 15 stands e com medidas de segurança sanitária. "Será feita a vedação do recinto com controlo de entrada, haverá percurso de circulação e higienização do espaço e das estruturas, bem como disponibilização de álcool-gel em vários pontos do recinto. A tradicional pista de gelo e o comboio encantado voltarão para o ano", esclarece a Câmara.