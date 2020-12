Incêndio causa pânico em prédio na Maia

JN Ontem às 23:52 Facebook

Um incêndio deflagrou, esta quarta-feira à noite, num prédio de habitação com cinco andares, em Gueifães, na Maia, causando pânico entre os moradores. Foi necessário assistir oito pessoas no local, devido a ansiedade e inalação de fumo, segundo fonte do CDOS do Porto e dos Bombeiros.

O fogo na Avenida Germano Vieira, que teve origem num apartamento do terceiro andar do edifício, foi já dado como extinto, estando a esta hora a decorrer trabalhos de rescaldo. Não foi possível apurar, até ao momento, se há pessoas desalojadas.

No local, estiveram os Bombeiros de Moreira da Maia, São Mamede, Pedrouço, Cruz Vermelha da Maia e INEM.