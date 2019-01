Alexandre Panda Hoje às 15:31 Facebook

Um acidente envolvendo três táxi, na manhã desta quinta-feira, no aeroporto do Porto, resultou em três feridos. Apesar de serem considerados ferimentos ligeiros, as vítimas foram assistidas no Hospital de S. João.

O acidente deu-se às 6.30 horas, na zona de partidas do Sá Carneiro. De acordo com informações recolhidas pelo JN, dois táxi estavam estacionados quando outro surgiu e embateu na traseira de um deles.

Um motorista e dois passageiros sofreram ferimentos.

A PSP tomou conta da ocorrência.