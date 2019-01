Acidente entre quatro carros na A4

Adriana Castro Hoje às 20:22 Facebook

Um acidente, ao final da tarde deste sábado, está a congestionar o trânsito na A4, sentido Amarante-Porto.

Uma colisão entre quatro carros deixou, este sábado, três pessoas feridas. O acidente ocorreu por volta das 18 horas na A4, no sentido Amarante-Porto, depois das portagens de Ermesinde, junto ao túnel de Águas Santas.

No local estão os Bombeiros de Valongo. As três vítimas sofreram ferimentos ligeiros e foram transportadas para o Hospital de São João, no Porto.

O trânsito permanece congestionado.