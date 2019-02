Adidas cria 600 postos de trabalho na Maia

Adriana Castro Hoje às 15:42 Facebook

A Adidas vai expandir as suas instalações no concelho da Maia, podendo criar cerca de 600 novos postos de trabalho.

De acordo com a Câmara da Maia, a Adidas assinou um contrato com um promotor privado, que está a construir um edifício no TecMaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia. O objetivo é acolher os atuais 300 trabalhadores que a marca tem no concelho, bem como somar entre 500 a 600 novos profissionais.

A transferência está prevista para o final do ano, mas, de forma a assegurar a expansão da empresa, a Câmara da Maia vai ceder, "de imediato", instalações que detém no edifício central TecMaia, onde existe um auditório entre outras valências.

Quanto ao novo edifício onde a marca de desporto se vai instalar no final do ano, está ainda prevista a instalação de um hotel com 110 quartos, um aparthotel com 40 quartos, cedência de espaços a outras empresas, dois restaurantes, uma creche e espaços de escritórios.

De acordo com a Câmara da Maia, será ainda criado um parque de estacionamento fechado com capacidade para 1.050 carros.