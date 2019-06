Reposta normalidade das operações no Aeroporto do Porto

IN Hoje às 19:06 Facebook

Twitter

Partilhar

As partidas e chegadas do aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, ficaram normalizadas na sexta-feira ao fim da tarde depois de uma avaria num radar secundário ter provocado constrangimentos durante todo o dia.

Ao JN, fonte da NAV confirmou que foram "desenvolvidos testes de redundância com um outro radar". Até ao momento, os resultados têm sido favoráveis, com o aumento gradual de partidas e chegadas. Pouco depois das 19.30 horas, as partidas e chegadas regessaram à normalidade.

Uma avaria no radar secundário do aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, causou constrangimentos nas chegadas e partidas de aviões, esta sexta-feira.

Ao final da tarde, no portal da ANA, era possível confirmar que parte dos voos agendados tinham descolado, sendo que alguns foram mesmo cancelados.