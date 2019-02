Bombeiros resgatam homem de 250 kg de 2.º andar na Maia

Marisa Silva Hoje às 15:39 Facebook

Os Bombeiros de Moreia da Maia resgataram um homem de 250 quilogramas de um apartamento no segundo andar de um prédio em Moreira. O morador necessitou de receber tratamento hospitalar, mas dada a complexidade do transporte, as operações de retirada de casa demoraram cerca de quatro horas.

O alerta foi dado às 16 horas de sexta-feira e o homem deu entrada às 20.45 no Hospital de S. João, no Porto, onde ainda permanece internado.

Para o resgate, os bombeiros recorreram a um veículo plataforma, cedido pelos Bombeiros da Póvoa de Varzim. O homem foi colocado num cesto, descendo do segundo andar da Rua do Teatro, onde vive, com a ajuda de uma grua.