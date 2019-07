Camião corta catenária e interrompe circulação do metro na Maia

Marisa Silva Hoje às 18:23 Facebook

Um camião embateu, na tarde desta terça-feira, numa catenária do metro, provocando o corte do cabo elétrico que alimenta as composições. A circulação na linha verde está cortada entre as estações do Parque Maia e de Mandim.

De acordo com fonte da Metro do Porto, o acidente ocorreu por volta das 17.35 horas e o cabo já está a ser reparado.

A circulação mantém-se entre as estações de Mandim e do ISMAI. E, no sentido contrário, em direção ao Porto.

A circulação só voltará a ser normalizada às 6 horas de quarta-feira, pelo que, até lá, existirá um serviço de transportes alternativos que fará a ligação entre as estações de metro do Parque da Maia e de Mandim, bem como as dos Fórum Maia e Zona Industrial.