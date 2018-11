Campo de futebol serve de escola a mais de 190 alunos

Marisa Silva Ontem às 22:23 Facebook

Na Escola EB1/JI dos Moutidos, na Maia, um campo de futebol serve de recreio e sala de aula aos 198 alunos do 1.º Ciclo. As crianças, com idades entre os seis e os dez anos, foram transferidas para as instalações provisórias no início do ano letivo para que as obras de reabilitação pudessem avançar, o que não aconteceu.

Os pais estão descontentes e lamentam que, ao contrário do previsto, os dois edifícios da escola sejam intervencionados em simultâneo, deixando os alunos confinados aos contentores, sem cobertos que os abrigue da chuva. As casas de banho estão num monobloco, sendo que num dos compartimentos do contentor feminino entra água. "Estamos a falar de um espaço exíguo com oito contentores num campo de futebol, sem um toldo. Quando chove, não há espaço para brincarem", lamenta Liliana Araújo, da associação de pais.

Liliana Araújo e Rosa Igreja Foto: Rui Oliveira / Global Imagens

Questionada pelo JN, a Câmara da Maia esclareceu que os trabalhos estão pendentes de um visto do Tribunal de Contas, avançando que o prazo para a execução da empreitada será de um ano. Acrescenta ainda que não está prevista a colocação de abrigos entre contentores.

Reconhecendo que as obras "têm de ser feitas", os pais pedem que sejam asseguradas as condições acordadas na reunião que tiveram com o agrupamento e a coordenadora da escola. "Pedimos coberturas porque as crianças têm direito a apanhar ar e a ir à casa de banho sem apanhar uma molha", diz Liliana Araújo, revelando que, aquando da colocação dos contentores foi demolido um dos muros.

"A rede está velha. Na semana passada houve três ou quatro meninos que se juntaram e conseguiram passar por baixo", contou. Ao JN, a Autarquia garantiu que o muro irá ser substituído.

Enquanto aguardam início das obras, os alunos da escola dos Moutidos têm aulas em contentores Foto: Rui Oliveira / Global Imagens

Com o avançar das obras, os pais temem efeitos negativos. "O período escolar é mais invernal. Como é que as crianças vão passar quatro ou cinco meses dentro dos contentores? Precisam de socializar e de brincar. Os próprios professores, se não lhes dermos condições, não vão conseguir trabalhar", diz uma das mães, lamentando que os meninos do jardim de infância, que funciona num edifício ao lado dos contentores, também não tenham coberto até à cantina.