Capitão dos juniores do Ermesinde morreu atropelado por autocarro

José Amorim, capitão da equipa de juniores sub-19 do Ermesinde Sport Clube 1936, morreu atropelado por um autocarro, esta segunda-feira, em Águas Santas, na Maia.

O jovem de 18 anos seguia de bicicleta na rua do Mosteiro, quando foi atingido pelo veículo pesado. No Facebook, a equipa lamentou a morte do atleta.

"Hoje o destino pegou-nos outra partida...levou com ele o nosso craque, o nosso menino, o nosso capitão, José Amorim. Não há palavras neste momento para descrever o sentimento que afeta toda a família do Ermesinde Sport Clube 1936, especialmente o plantel Júnior Sub-19", lê-se na mensagem emocionada.

A Federação Portuguesa de futebol (FPF) já lamentou o sucedido, numa nota de pesar assinada pelo presidente, Fernando Gomes.

"Ao tomar conhecimento da triste notícia do falecimento de José Amorim, venho por este meio endereçar, em meu nome pessoal e no da direção da FFP, sentidos pêsames à família enlutada, num momento muito difícil e de uma dor imensa", escreveu.