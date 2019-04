Cinco feridos em colisão nas portagens da Maia na A3

Ontem às 21:41 Facebook

Um acidente que envolveu quatro automóveis, este sábado à noite, nas portagens da Maia, na A3, provocou cinco feridos, um dos quais em estado grave.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o acidente ocorreu pelas 20 horas, no sentido Norte-Sul da autoestrada que liga o Porto a Valença.

Os cinco feridos foram transportados para hospitais da zona.

Pelas 21.30 horas estavam no local 24 operacionais, apoiados por dez viaturas, entre bombeiros, elementos da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).