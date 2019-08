Corpo de homem desaparecido há dias encontrado por cães no rio Leça

Ana Sofia Rocha Hoje às 17:08 Facebook

O cadáver encontrado, ontem, pelas 20 horas, na margem do rio Leça, em Ardegães, Águas Santas, na Maia, é de um homem de 49 anos que vivia num moinho abandonado junto ao rio. O corpo foi encontrado por uma equipa cinotécnica da PSP.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia, Manuel Carvalho, as buscas pelo homem, que estava desaparecido há alguns dias, foram inicialmente feitas a pé por uma equipa dos bombeiros.

"Só depois usaram os cães e acabaram por encontrar o corpo numa das margens do rio", esclareceu ao JN o comandante. "Fomos chamados pelas 20 horas para retirar o cadáver".

As operações de retirada do corpo demoraram cerca de duas horas. "As margens estão muito mal cuidadas e cheias de vegetação. Tentamos ao máximo não causar qualquer dano no cadáver para não prejudicar a investigação criminal".

O corpo do homem foi enviado para o Instituto de Medicina legal do porto e o caso está agora entregue à Polícia Judiciária.