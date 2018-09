Hoje às 16:32 Facebook

O despiste de um autocarro da STCP, este domingo, pelas 15.45 horas, na Rua Afonso Henriques, causou oito feridos. O pesado de passageiros terá embatido num ligeiro, após o despiste.

As vítimas foram já transferidas para os hospitais de S. João e de Santo António, no Porto. Os feridos são todos ligeiros.

O acidente ocorreu no cruzamento do Alto da Maia e, ao local, acorreram efetivos dos bombeiros de Pedrouços, Maia, Areosa, Rio Tinto, além da VMER do S. João e do Santo António.