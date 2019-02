Dívidas deixam família a viver à porta do prédio na Maia

Alfredo Teixeira Hoje às 08:53 Facebook

Ficaram sem apartamento e estão nas escadas do prédio do edifício onde moraram durante 19 anos, no centro da cidade. A Câmara recusa realojamento.

"Nunca pensei poder vir a passar por uma situação destas. Não conseguimos travar a sucessão de coisas más. Ficamos sem dinheiro, sem a casa, desempregados e sem saúde", conta José Alberto Sampaio, junto aos degraus do edifício onde morou durante 19 anos e cuja casa teve de deixar, na Rua Vitorino Nemésio, na Maia.

Juntamente com a mulher, um filho e a sogra, diz não ter para onde ir. A Câmara da Maia recusa fazer o realojamento por o agregado ter "rendimentos que permitem resolver a sua situação no mercado de arrendamento privado".