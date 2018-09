Eixo Atlântico defende ligação direta entre Linha do Minho e Aeroporto do Porto

Hoje às 14:49 Facebook

O Eixo Atlântico, que agrega 38 municípios do Norte e Galiza, apresentou esta segunda-feira ao Ministro do Planeamento e Infraestruturas um pacote de propostas onde defende uma ligação ferroviária direta da Linha do Minho ao Aeroporto do Porto.

No documento, explica-se que esta nova conexão "permitiria ao aeroporto ter uma ligação direta com o principal corredor de transporte ferroviário que liga a Corunha a Lisboa, o que permitiria servir melhor as pessoas e as empresas, com um impacto positivo na economia da eurorregião".

