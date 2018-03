Escola de Pedrouços encerrada devido a inundações

Marisa Silva Hoje às 15:54 Facebook

Várias salas de aula da Escola EB 2,3 de Pedrouços, na Maia, ficaram inundadas, devido ao mau tempo que se fez sentir na manhã desta quarta-feira, levando ao encerramento do estabelecimento de ensino.

Ao que o JN apurou, a água terá entrado pelo telhado e, por precaução, os cerca de 600 alunos do 5º ao 9º ano que se encontravam na escola foram mandados para casa.

"Pelas 12 horas, avisamos os alunos de que não havia condições para continuar com as aulas. Os que iam almoçar na escola tiveram o almoço garantido, os restantes foram para casa", revelou fonte da direção, acrescentando que, embora a Proteção Civil já tenha estado no local, "ainda não se sabe quando é que as aulas serão retomadas".