Estacionamento a pagar vai duplicar no centro da Maia

Marisa Silva Hoje às 13:58 Facebook

Twitter

Câmara da Maia passa a cobrar mais 622 lugares. Moradores e comerciantes contestam.

A Câmara da Maia vai duplicar o número de lugares de estacionamento pago no centro da cidade. Serão mais 622, a somar aos cerca de 550 com parcómetros já instalados. No concelho contam-se ainda 190 lugares a pagar na zona do Aeroporto Sá Carneiro. A medida, ainda sem data para avançar, vai ser implementada de forma faseada, com o intuito de organizar o estacionamento e combater os abusos. Mas já é muito contestada por moradores e comerciantes.

Perto do café de Cláudia Araújo, na Rua António Manuel Sarmento, os lugares de estacionamento são poucos e estão ocupados. O cenário repete-se nas artérias paralelas, onde os carros ficam parados o dia inteiro. Pertencem a comerciantes ou moradores sem lugar de garagem. "Deixo o carro aqui todos os dias. Entro às sete e saio às oito da noite. Vou andar a trabalhar só para pagar o parque", disse.

Joaquim Campos intervém e diz não concordar com a instalação de mais parcómetros. "Isto ultrapassa os limites geográficos. As pessoas que querem ir à Câmara deixam o carro a 300 ou 400 metros para não pagar. Não faz sentido cobrarem o mesmo quer se fique no centro ou mais afastado", criticou o homem de 69 anos, acreditando que o comércio vai ser "prejudicado" com esta medida.

Promover a rotatividade

"A Praça Almada Negreiros desapareceu. Foi embora uma livraria, uma casa de música e um restaurante. Ao fim de semana está cheia de carros porque as pessoas não pagam, durante a semana aquilo está vazio", exemplificou Joaquim Campos.

De acordo com um estudo da Empresa Metropolitana do Estacionamento da Maia, os parcómetros vão "promover a rotatividade" e uma "satisfação mais equilibrada dos interesses dos utentes". Bibiana Reis, comerciante na Avenida D. Manuel II, contradiz: "Isto é um caos. Quando for a pagar será pior. Muitos vão meter em segunda fila".

Ao JN, Silva Tiago, presidente da Câmara, sublinhou que a medida "é uma ferramenta da habitabilidade". "Os parquímetros são excelentes para gerir os lugares disponíveis, introduzindo uma rotatividade que não existe, por abuso de algumas entidades, que usam o espaço de todos como se fosse privativo", explicou.

55 cêntimos por hora

O estacionamento na Maia custa 55 cêntimos por hora. Quem habita no centro da cidade pode requerer o cartão de morador, com uma duração de dois anos e um custo de 9,23 euros. Os comerciantes também têm descontos.

BE e CDU contra na Assembleia

A proposta do alargamento das zonas de estacionamento tarifado foi aprovada por unanimidade em reunião de Câmara. A Assembleia Municipal também já se pronunciou sobre o assunto, aprovando a mudança com os votos contra do BE e da CDU.