Fogo dominado em armazém na Maia

JN Hoje às 15:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Sete corporações de bombeiros dominaram um incêndio, que está agora em fase de rescaldo, num armazém na tarde desta terça-feira, em Milheirós, na Maia.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, o alerta foi dado pelas 14.30 horas, numa unidade fabril da rua das Austrálias.

As chamas deflagraram num armazém de mercadorias inflamáveis para a produção de plásticos, pertencente à empresa Amaral & Sousa, Lda. Do acidente registou-se um ferido ligeiro, o gerente da empresa que detém os armazéns, que foi transportado para o Hospital de São João, no Porto, por inalação de fumo e com queimaduras ligeiras.

De acordo com o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia, Manuel Carvalho, o incêndio encontra-se já em fase de rescaldo.

No local encontram-se equipas dos bombeiros voluntários de Moreira da Maia, Pedrouços, Ermesinde, Areosa e S. Mamede de Infesta, Leça do Balio e Matosinhos/Leça.