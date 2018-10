Governo elogia pais que criaram patrulha anti-bullying em escola da Maia

Alexandra Inácio Hoje às 12:13 Facebook

Twitter

A secretária de Estado Adjunta da Educação, Alexandra Leitão, elogiou esta quarta-feira de manhã, na comissão parlamentar de Educação, os pais de alunos de uma escola da Maia por se terem envolvido na vigilância do recreio.

Interpelado pela deputada do BE Joana Mortágua sobre o caso da escola EB1/JI do Lidador, na Maia, onde pais e avós criaram o "movimento patrulha recreio", contra situações repetidas de bullying, Alexandra Leitão sublinhou que o problema não se deve à falta de assistentes operacionais mas às "características específicas" da escola que foi "atalhada de maneira muito boa, envolvendo os pais de forma pedagógica".

Cansados de casos repetidos de bullying, nomeadamente a alunos do pré-escolar, pais e avós criaram um movimento para durante todos os intervalos e do lado de fora do portão ajudarem na vigilância dos intervalas, conforme o JN denuncia na edição desta quarta-feira.

Sendo uma escola de 1.º ciclo, recorde-se, a tutela dos funcionários e seu reforço cabe à Câmara e não ao Ministério. A autarquia garante que a escola tem mais assistentes operacionais do que os previstos na portaria de rácios.