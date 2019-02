Há comerciantes da Maia a pagar parcómetros para ter clientes

Marisa Silva Hoje às 12:49 Facebook

Ruas com lugares pagos vazias, ruas com lugares grátis a abarrotar. Município garante que medida promove "mobilidade e rotatividade".

"Às vezes dou 15 ou 30 cêntimos ao cliente para pagar o estacionamento e conseguir vir ao restaurante". O relato é feito por José Rodrigues, comerciante na Rua Ângela Adelaide Calheiros Carvalho Menezes, uma das artérias no centro da Maia onde há mais de um mês se paga para estacionar. Os cerca de 350 novos lugares com parcómetros mudaram o cenário do estacionamento na zona e instalaram o descontentamento entre moradores e lojistas. Indignados, chegaram a tapar as ranhuras dos parcómetros com cola quente para impedir o pagamento.

Nas ruas onde antes não faltavam carros parados, agora há lugares de sobra. Os condutores fogem aos parcómetros e privilegiam as artérias à volta, ocupando os espaços durante várias horas. Há ainda quem prefira correr o risco e deixe o carro em segunda fila.