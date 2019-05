Incêndio encerra restaurante na Maia

Ana Sofia Rocha Hoje às 21:04 Facebook

Um incêndio nas condutas de exaustão obrigou, esta quarta-feira ao fim da tarde, ao encerramento de um restaurante no centro da Maia.

Do incidente resultaram cinco feridos ligeiros, dois por inalação de fumo e três por stresse, todos funcionários do restaurante, que não quiseram ser transportados para o hospital.

O alerta foi dado por volta das 18.30 horas e no local estiveram os Bombeiros de Moreira da Maia, o INEM e elementos da Proteção Civil.

De acordo com os proprietários, o cheiro a fumo começou a ser sentido cerca das 18 horas, mas como ardia dentro das condutas não conseguiam localizar a origem. Foram alertados por pessoas que passavam no exterior e que viram o fumo sair pela chaminé do prédio.

O fogo, ainda sem causa conhecida, destruiu as condutas e a ventoinha de exaustão do restaurante. Nenhuma das habitações do edifício foi afetada.