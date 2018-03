Jovem atropelado pelo metro em Pedras Rubras

JN Hoje às 15:48 Facebook

Twitter

Um jovem, de 28 anos, ficou ferido, este sábado, após ter sido atropelado pelo metro, na estação de Pedras Rubras, Maia.

A vítima do acidente, que ocorreu cerca das 12.30 horas, não se apercebeu da chegada do metro quando atravessava a linha, segundo confirmou ao JN fonte dos Bombeiros de Moreira da Maia.

A mesma fonte explicou que o jovem, de Vila do Conde, foi transportado para o Hospital de São João, no Porto. Está ainda por confirmar a causa do acidente mas, segundo fontes no local, a vítima estaria com auriculares.

O atropelamento condicionou a circulação na linha vermelha do metro, que liga o Estádio do Dragão à estação da Póvoa de Varzim, até cerca das 14 horas.