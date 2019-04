JN Hoje às 21:36 Facebook

Um homem, de 36 anos, morreu, este sábado, na sequência de um despiste de mota, na A41, junto ao centro comercial Maia Jardim, na Maia.

Segundo referiu a BT do Porto, o acidente aconteceu às 20 horas e o óbito do motociclista foi declarado no local.