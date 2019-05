JN Hoje às 21:01 Facebook

Uma mulher, de cerca de 30 anos, foi intercetada pela BT da Maia, esta quarta-feira, ao início da noite, a conduzir uma bicicleta na A4 e transportando no cesto uma criança de dois anos.

As pessoas que viram a mulher na A4, próximo de Águas Santas, ligaram para as autoridades, tendo a BT da Maia, com a colaboração da Brisa, procedido à respetiva interceção.

O alerta foi dado às 20 horas desta quarta-feira.