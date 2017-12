Empresário da Maia oferece cruzeiro aos funcionários

MARISA SILVA Hoje às 12:45, atualizado às 12:46 Facebook

Empresário dá prenda de Natal como forma de agradecimento pelo "tempo que dedicam à casa".

Um cruzeiro de cinco dias pelo Mar Mediterrâneo com pensão completa. Foi este o presente deixado por Jorge Antunes, sócio-gerente da fábrica de têxteis de decoração Damaceno e Antunes, no "sapatinho" dos seus trabalhadores. A surpresa serviu para premiar os funcionários pelo "tempo que dedicam à casa". "Este ano atingimos uma meta há muito desejada: faturamos dois milhões de euros, com lucro. As contas ficaram bem mais equilibradas e isso permitiu dar um prémio maior do que aquilo que é costume", sublinhou o empresário.

Nos anos de crise, de acordo com Jorge Antunes, os trabalhadores não receberam aumentos nem recompensas. Ainda assim, "vestiram sempre a camisola". "Quando as coisas estão más sofremos todos e que quando as coisas correm bem usufruímos todos. Nunca me negaram nada daquilo que lhes pedi e, por isso, é justo dividir os louros. Além disso, alguns deles já tinham comentado comigo que gostariam de fazer um cruzeiro", garantiu.

Boa nova surpreendente

A boa nova surpreendeu os 14 funcionários no final de uma reunião de trabalho. Coube a Regina Oliveira, diretora comercial, a tarefa de juntar todos os trabalhadores. "Fez-me ter cá toda a gente, mas eu não suspeitava de nada. Pensava que era uma reunião normal", explicou.

Ao JN, confessou que, quando recebeu o envelope, pensou que seria "um fim de semana para passar fora", como no ano passado. "Fizemos uma festa enorme, saltamos todos para cima dele e começamos a dar-lhe beijinhos", relembrou. A viagem, marcada para 27 de abril, tem sido o tema de conversa na empresa. "Andamos a pesquisar para tentar descobrir qual será o barco, quais as partidas que vamos fazer e a roupa que temos que levar", concluiu.