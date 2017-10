Paragem das obras no túnel de Águas Santas deve-se a impugnação judicial

Hoje às 19:40, atualizado às 19:41 Facebook

Twitter

Partilhar

A Brisa explicou, esta quarta-feira, que a paragem das obras de alargamento do sublanço da autoestrada A4, que implicou a construção de um novo túnel em Águas Santas, na Maia, se deve a uma impugnação judicial.

"O retardamento no início dos trabalhos prende-se com o facto de o processo adjudicatório ter sido objeto de impugnação", explicou a concessionária daquele sublanço da A4 num esclarecimento enviado à agência Lusa.

Na mesma nota, a empresa esclarece que a impugnação "fez suspender automaticamente o referido processo", acrescentado que a empreitada será retomada "logo que esteja decidido o processo judicial em curso".

A Brisa diz ainda que a "construção do novo Túnel de Águas Santas se encontra em fase final de acabamentos e instalação de equipamentos", seguindo-se depois "intervenções essas que obedecerão a critérios de eficiência de realização e de minimização de impactes na circulação na A4".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O PSD questionou, através de um requerimento, o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas sobre os motivos para a paragem da obra e a previsão para a mesma ser retomada e aberta à circulação.

Em causa está a empreitada de alargamento da A4, em curso já há dois anos, designadamente no sublanço que liga os concelhos da Maia (freguesia de Águas Santas) e de Valongo (freguesia de Ermesinde), ambas no distrito do Porto.

A A4 é uma autoestrada que liga o Grande Porto a Bragança.