Ontem às 22:58 Facebook

Twitter

Três voos da TAP e um da KLM, com partida do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, foram cancelados na sequência do mau tempo.

Ao JN, a ANA confirmou que dois voos com destino a Lisboa e um para o Funchal, operados pela TAP, foram cancelados. Também um voo da KLM, para o Faro, foi cancelado.

As chegadas estão a realizar-se com normalidade.