Um homem ficou ferido com gravidade, na manhã desta segunda-feira, após o carro em que seguia ter colidido com um camião, na A 41, na Maia. O trânsito esteve congestionado no sentido Matosinhos-Alfena.

O acidente ocorreu por volta das 11 horas e o homem, com cerca de 70 anos, foi transportado para o Hospital de S. João, no Porto.