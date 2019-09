Silva Tiago diz-se "indignado" com decisão "errada e absurda" do Tribunal

Hoje às 14:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Câmara da Maia afirma estar "indignado" e a ser alvo de "injustiça" por parte do Tribunal Central Administrativo do Norte que segunda-feira confirmou a perda de mandato do autarca no âmbito do processo em que é acusado de envolvimento no pagamento de dívida fiscal da TECMAIA pela autarquia.

"Reajo com indignação porque acho que foi uma decisão errada e injusta, absurda e desproporcional", afirmou esta manhã ao JN Silva Tiago durante a inauguração da renovação das unidades gráfica e logística da Porto Editora, na Maia. O autarca recorda que, na altura dos factos, ainda não era presidente da câmara. Exercia o cargo de administrador naquela empresa municipal. "Era vogal não executivo e nunca ganhei um cêntimo de remuneração", explica, acrescentando que irá recorrer da decisão para o Supremo Tribunal Administrativo e para o Tribunal Constitucional.

A Decisão do Tribunal Central Administrativo do Norte confirmou a decisão proferida em primeira instância, em abril, pelo Tribunal Fiscal do Porto. Em causa está um processo movido pelo partido Juntos Pelo Povo (JPP) que critica a assunção pela Autarquia de uma dívida de 1,4 milhões de euros da empresa municipal entretanto extinta, que o Fisco imputara ao presidente da câmara, Silva Tiago, ao seu antecessor Bragança Fernandes (entretanto ilibado em primeira instância), e ao vereador da Cultura, Mário Neves, enquanto administradores.