Trabalhadores do Pingo Doce de Gueifães em protesto

Adriana Castro Hoje às 16:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Funcionários do Pingo Doce de Gueifães, na Maia, protestaram esta manhã em frente àquela loja pela "correção de injustiças e aumento dos salários".

Os trabalhadores da loja do Pingo Doce de Gueifães, na Maia, sentem-se "pressionados e observados". Em protesto em frente ao estabelecimento, os funcionários contestaram a presença de uma câmara de vigilância na área social e a alteração dos horários sem avisos prévios.

Maria Bento, delegada sindical daquela loja, assegura que os trabalhadores estão a ser controlados com câmaras que, ao invés de contribuírem para o aumento da segurança, "servem para controlar". A sindicalista sublinha a pressão que é exigida aos funcionários pelo facto de a reposição de stock ser feita durante a noite, obrigando a que outros trabalhadores, com funções que não a restituição de produtos, tenha de o fazer durante o dia. Maria Bento revela ainda que trabalha há 21 anos no Pingo Doce e recebe 629 euros por mês - vencimento que não é atualizado há cerca de nove anos.

Outra trabalhadora na mesma empresa, Cristina Ferreira, contesta a medida que está em cima da mesa negocial sobre um aumento de salário de três euros por mês, acrescentando que os trabalhadores não aceitam a imposição do regime do banco de horas.

Esta ação insere-se na "Quinzena de Luta" promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal, e só termina na próxima quinta-feira, dia 28 de fevereiro.

O JN já questionou o Grupo Jerónimo Martins, estando a aguardar resposta.