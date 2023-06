Isabel e o filho Tomás estreiam projeto que acompanha mãe e filho em casa após o parto

Mãe de segunda viagem, Isabel Santos estreou o projeto "Regresso a Casa", uma iniciativa inédita do Hospital de S. João, no Porto, que possibilita o retorno ao lar de mães e bebés 24 horas após o parto, desde que não haja complicações e não seja o primeiro filho da parturiente.

Foi o caso de Isabel, de 35 anos, que já era mãe de Teresa, de 23 meses, e não se sentiu insegura por voltar para casa, na Maia, mais cedo do que o habitual após dar à luz Tomás, um bebé de 4,6 quilos e 53 centímetros nascido no S. João às 17.46 horas do passado domingo, de parto normal.

"Estava tudo muito recente [do primeiro parto], e não havia necessidade de prolongar a estadia [no hospital]. Viemos para casa na terça-feira ao final da manhã. Antecipamos o regresso em 24 horas, porque o normal seria virmos embora na quarta-feira de manhã", conta Isabel Santos, que já "tinha conhecimento" do projeto-piloto quando deu entrada no hospital.