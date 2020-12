Já abriu o primeiro parque canino na Maia

Marisa Silva Hoje às 17:59 Facebook

A Maia já tem um parque público para cães. Localizado num terreno da Rua dos Comendadores, em Vila Nova da Telha, o espaço com mais de 412 metros quadrados conta com diversos equipamentos destinados ao recreio e socialização dos amigos de quatro patos.

De acordo com a Autarquia, o equipamento está "enquadrado num conjunto de ações promovidas no domínio do bem-estar animal", que vão desde o apoio a associações até campanhas de adoção e de esterilização de animais abandonados.

"A Câmara da Maia, sem nunca perder o seu foco principal que são e sempre serão as pessoas, garante estar empenhada na defesa dos animais e, sobretudo, alerta para a crescente necessidade de harmonizar, nos meios urbanos, a convivência entre as pessoas e os animais", referiu a Autarquia, em comunicado.