João Borges quer dar voz a todos no concelho da Maia

Candidato do PAN à câmara da Maia defende habitação com preços mais acessíveis, mais transporte com gratuitidade para a população das freguesias mais isoladas e melhoria do bem-estar animal.

O bem-estar animal, a mobilidade e a habitação são as apostas do PAN para Maia que nestas eleições autárquicas apresenta João Borges, um técnico de artes gráficas de 35 anos que promete "dar voz a todos numa terra de contrastes".

João Borges fala dos preços inflacionados das casas e o difícil acesso a uma habitação condigna. "A habitação está a preços absurdos. Os estudantes do ISMAI partilham casas porque de outra maneira é impossível. Isto para não falar da exclusão que existe de quem vive em bairros sociais, cujo conceito deveria ser alterado e mais inclusivo", afirma o candidato do PAN.



Outras das críticas à forma como o concelho tem sido gerido prende-se com os transportes. "O concelho está muito formatado para o automóvel e a mobilidade acaba por ser um dos maiores problemas com milhares de automóveis a cruzar o centro da cidade. Os transportes que existem numa boa parte não são atrativos e não cumprem horários", acrescenta João Borges.



"Algumas das linhas de autocarros deveriam por isso ser gratuitas, sobretudo para a população mais isolada, em freguesias mais afastada e sem dinheiro para ter transporte próprio. Quem não tem carro pode também não ter dinheiro para comprar um passe", acrescenta.



Canil lotado