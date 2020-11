Lar da Misericórdia da Maia com 20 colaboradores e 15 utentes infetados

JN/Agências Hoje às 16:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma ronda de testes no lar professor Vieira de Carvalho da Misericórdia da Maia identificou três novos casos de covid-19 entre colaboradores, existindo atualmente 20 funcionários e 15 utentes infetados, dois dos quais hospitalizados.

Em declarações à Lusa, o diretor clínico da instituição, Nuno Magalhães, afirmou que, na segunda ronda de testes realizada aos colaboradores, foram identificados "três novos casos" positivos. Atualmente, são 20 os colaboradores que testaram positivo, num universo de 78.

Além dos colaboradores, o lar professor Vieira de Carvalho tem 15 utentes infetados com o novo coronavírus. Dos casos positivos, três encontravam-se hospitalizados, sendo que um dos utentes recebeu alta hospitalar na sexta-feira e já se encontra no lar, referiu o diretor técnico, acrescentando que os outros utentes estão estáveis e aguardam também alta.

Numa segunda ronda de testes realizada no lar, 14 dos 26 utentes infetados com o SARS-CoV-2, recuperaram da infeção pelo novo coronavírus (num universo de 48 utentes) e 19 testaram negativo.

Os casos negativos e positivos encontram-se alojados em pisos diferentes da estrutura da Santa Casa da Misericórdia da Maia, no distrito do Porto, garantiu Nuno Magalhães.

O surto de covid-19 neste lar provocou a morte de dois utentes, que ocorreram em 16 de outubro e na segunda-feira.

Com capacidade para 50 utentes, o Lar Prof. Doutor José Vieira de Carvalho, da Misericórdia da Maia, tem estado a trabalhar em articulação com a autoridade de saúde local, e em parceira com a Segurança Social e com uma clínica.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.255.803 mortos em mais de 50,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.959 pessoas dos 183.420 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.