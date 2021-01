Lipor associa-se a restaurante da Maia e oferece recipientes  

Marta Neves Hoje às 20:04 Facebook

Twitter

Partilhar

A Lipor e a Semente, associação de voluntários da Lipor, decidiram apoiar o restaurante Portas da Maia, de Henrique e Anabela Ferreira, e vão disponibilizar os recipientes que forem precisos para o casal continuar a oferecer as sopas a quem tem fome.

A entidade que trata dos resíduos urbanos da maioria dos concelhos do Grande Porto referiu que não conseguiu "ficar indiferente" à notícia que o JN publicou na edição de ontem, dando conta da ação solidária do restaurante.

"Durante as próximas semanas e, enquanto necessário, acompanharemos de perto a iniciativa, apoiando este estabelecimento da restauração, no seu nobre gesto", faz saber a Lipor. Daí que já tenham, inclusive, "disponibilizado os recipientes necessários para que as refeições possam ser distribuídas".

É que um dos pedidos feitos por Henrique Ferreira, dono do Portas da Maia, é que sempre que possível os interessados levem os seus próprios recipientes para levantar as sopas, como forma da oferta representar menos custos.

A Lipor não tem dúvidas que "é no reforçar do impacto positivo e da solidariedade que gestos como estes têm de ser promovidos".

Anabela e Henrique contaram ao JN que, de há um mês para cá, têm-se apercebido que "a situação de muitas famílias agudizou-se" e por conta "da pobreza envergonhada" decidiram oferecer sopa a quem tiver fome. O restaurante fica na Avenida D. Manuel II, nº 1350, na Maia.

PUB