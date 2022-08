Lipor: "Isto não é passar o dia no lixo. É cuidar do ambiente"

A Lipor é o espelho de quem nela trabalha. Por isso, em ano de aniversário redondo, são esses os rostos mais importantes. De Fernando, que tem a mesma idade da empresa, ou de Emanuel, que começou como segurança e hoje é controlador de qualidade e o representante de todos os funcionários.

José Carlos Sousa, 59 anos: "Não trocava esta profissão por nenhuma outra" Foto: André Rolo / Global Imagens

Começou, ainda novo, por trabalhar numa tipografia. José Carlos Sousa foi encadernador, arte que aprendeu mas que não rendia. Casado, com duas filhas, acabou por mudar de vida e entrou "no mundo do lixo" numa altura em que a Lipor "ainda não tinha condições". Foi há 33 anos. "Entrei numa linha de moagem de lixo que era colocado em pilhas durante uns meses para apodrecer", conta, retorcendo o rosto como que a recordar o mau cheiro que entranhava e que levava para casa.