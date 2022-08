Lipor quer produzir combustível verde para a aviação

Alfredo Teixeira Hoje às 10:56 Facebook

Uma montanha de lixo junto à A4, máquinas retroescavadoras a revolver os detritos e muita gente, lá no alto, a catar, em busca de peças para vender, levar para casa ou de alimentos para comer. Parece uma cena de um documentário qualquer sobre um país do Terceiro Mundo, mas era este o cenário do espaço que é agora ocupado pela Lipor, o Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto que está a comemorar 40 anos.

O característico cheiro nauseabundo, conhecido de todos que por ali passavam nas décadas de 80 e 90 e que derivava da deposição do lixo a céu aberto e da produção do fertilizante agrícola Fertor, há muito desapareceu mas os trabalhadores que transitaram para o novo serviço intermunicipalizado lembram-se bem desses tempos e ainda recordam o cheiro da fedorenta central de compostagem impregnado nas suas roupas e que provocava o afastamento dos outros passageiros nos comboios no regresso a casa após um dia de trabalho.

O sucesso do Nutrimais