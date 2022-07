Maia aprova investimento na habitação

JN/Agências Hoje às 11:29 Facebook

A Câmara da Maia aprovou, por unanimidade, o contrato-programa para o ano de 2022 com a empresa municipal que gere a habitação social do município que prevê um investimento de cerca de 850 mil euros.

A decisão responde, segundo o texto do contrato-programa citado pela Lusa, às "novas exigências em termos de manutenção e conservação do parque habitacional, a que se somam as novas responsabilidades inscritas no objeto social da empresa correspondentes à delegação de competências por parte do Município da Maia visando a promoção de nova habitação social".

A Espaço Municipal foi mandatada pelo executivo para "desenvolver todas as iniciativas com vista a construção de 757 fogos habitacionais ao longo dos próximos cinco anos", explicou o presidente da autarquia, António Silva Tiago.

Segundo referiu o autarca, aquela empresa municipal ficou responsável "por todo o processo, desde elaboração de propostas, lançamento de concursos públicos a adjudicação de obras" para aquele fim.

O objetivo da autarquia é "aumentar a oferta de habitação social" no concelho, pelo que, além da criação daqueles 757 fogos, o município vai investir sete milhões de euros numa oferta pública para aquisição de 60 imóveis.

"Isto vai ser feito de forma faseada. Para já vamos lançar a compra de dez habitações, com tipologias e preços máximos previstos na lei. Tanto podem ser casas novas como para reabilitar. Este faseamento também é para que o mercado se ajuste a este tipo de procura que obedece a regras específicas", apontou Silva Tiago

Segundo consta na proposta aprovada, a Câmara vai investir 7,1 milhões de euros na compra destas 60 habitações, sendo que a primeira fase corresponde a um investimento de 1,5 milhões de euros.