Maia cria 157 lugares no centro com preço máximo de 1,20 euros

A partir desta segunda-feira, dia 5 de abril, a segunda hora de estacionamento na Rua da Lage, na Maia, é gratuita. Trata-se de uma "bolsa de estacionamento" de longa duração que custa, no máximo, 1,20 euros por dia.

A tarifa de estacionamento nos 157 lugares da Rua da Lage, no centro da Maia, entra em vigor esta segunda-feira, dia em que a Câmara da Maia volta a ligar os parquímetros em todo o concelho.

O valor naquela zona mantém-se igual todos os dias, das 8 horas às 20 horas.

O novo modelo de pagamento, à semelhança do que acontece em todo o concelho, será alvo de fiscalização pela Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia (EMEM). "É mais um passo na política integrada do município de promoção da mobilidade sustentável", sublinha o presidente da Câmara da Maia, António Silva Tiago.

De acordo com a Autarquia, o modo de pagamento desta nova tarifa também pode ser realizado através dos parquímetros, com frações de 15 minutos, ou pelas aplicações iParque ou Via Verde. Após a segunda hora, o estacionamento é gratuito, o mesmo acontecendo aos sábados, domingos e feriados.