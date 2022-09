Maia cria serviço para as zonas com menos transportes

João Nogueira Hoje às 08:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Projeto integra Plano de Mobilidade do concelho, que propõe redução do uso do automóvel e formas de deslocação alternativas.

Há um novo serviço de transporte na Maia, que funciona a pedido e pretende servir as zonas com menos oferta. O Mobus pretende "complementar a oferta atual dos transportes e promover a equidade destes serviços", referiu o vereador da Mobilidade, Mário Nuno Neves. Este é um dos projetos que integram o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Maia, apresentado ontem, que inclui "medidas e iniciativas pensadas para impulsionar o uso do transporte público, meios alternativos e sustentáveis", em detrimento do automóvel.

"A ideia surgiu da necessidade de aumentar a oferta de transportes em mais áreas do concelho", acrescentou o vereador, assinalando que o Mobus, em circulação a partir de hoje, "não compete com os transportes já presentes na Maia, mas completa-os".