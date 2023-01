Maia formaliza parcerias de programa de saúde

JN Hoje às 18:28 Facebook

A Câmara da Maia formalizou na tarde desta terça-feira as parcerias que estabeleceu no âmbito do Programa de Saúde Escolar para o presente ano letivo. Entre 2005 e 2021, o projeto envolveu mais de cem mil alunos e, na presente edição, são mais de 3600 os envolvidos, desde o pré-escolar ao ensino secundário.

Emergência médica, prevenção rodoviária, prevenção do tabagismo, alimentação e saúde visual são apenas algumas das áreas abrangidas pelo programa, num trabalho em rede com uma série de organismos ligados, sobretudo, ao ensino, ao setor da saúde, à segurança e à solidariedade social.

Além dos parceiros institucionais, a Câmara conta com um leque de padrinhos e madrinhas, cuja função é passar o seu testemunho aos mais novos. É neste rol que constam, por exemplo, a campeã olímpica Fernanda Ribeiro (foi medalha de ouro, nos jogos de 1996, nos 10 mil metros) e a estilista Katty Xiomara. O embaixador do programa é o F. C. Porto.

Pela natureza do programa, destaca-se nestas parcerias os agrupamentos de escolas do concelho e o Agrupamento de Centros de Saúde Maia/Valongo.

No terreno desde novembro, o programa vai decorrer até junho. Neste momento, estão abertas as inscrições para as iniciativas relacionadas com os primeiros socorros e com a prevenção do tabagismo. Estão também previstos dois debates, subordinados aos temas "Adolescência sem violência" e "Saúde e afetos".

Para António Silva Tiago, presidente da Câmara, o Programa de Saúde Escolar está "muito bem estruturado" e, embora mantenha uma base, vai sendo adaptado de ano para ano.