Maia inova no país com tarifa "Recicle mais, pague menos"

Fatura dos resíduos deixa de estar indexada à água e quanto menos lixo indiferenciado o cliente produzir, menor será a conta.

"Recicle mais, pague menos". Este é o lema do projeto da empresa municipal Maiambiente, cujo objetivo é promover o depósito e a separação dos resíduos urbanos. Por consequência, fazer baixar as entregas do lixo indiferenciado.

A fatura deixa de estar indexada ao consumo de água e o cliente paga consoante a carga do indiferenciado, pois a recolha dos restantes resíduos (vidro, papel e cartão, plástico e metal) é gratuita.