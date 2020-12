Maia investe 3,8 milhões de euros em equipamentos sociais

Adriana Castro Hoje às 15:32 Facebook

Câmara da Maia assinou vários contratos de comodato e direito de superfície com instituições para consolidar e reabilitar as redes de equipamentos sociais do concelho.

A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental da Maia, a Associação de Solidariedade Social "Mouta Azenha a Nova", a Cooperativa de Solidariedade Social "BOMPORTO", a Cooperativa de Solidariedade Social "Recreio do João" e a Santa Casa da Misericórdia da Maia assinaram contratos com a Autarquia que representam um investimento municipal de cerca de dois milhões de euros.

Este proceso foi feito no âmbito das candidaturas ao PARES 3.0, um Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais - 3ª Geração - que apoia o desenvolvimento, a consolidação e a reabilitação de redes de equipamentos sociais, promovendo a melhoria sustentada das condições e dos níveis de proteção dos cidadãos.

A par dos contratos de comodato ou direito de superfície realizados, o Município assinou ainda um Protocolo de Cooperação Financeira com todas as instituições acima referidas, onde assume o compromisso de cofinanciar a execução destes equipamentos sociais num total de 1,8 milhões de euros. No total, são 3,8 milhões de euros de investimento municipal.

O presidente da Câmara da Maia, António Silva Tiago, sublinha que "a forte aposta da Câmara no apoio a instituições de solidariedade social que têm um historial de trabalho com os maiatos mais desprotegidos não é de hoje. Com estes protocolos e contratos, investimos na melhoria substancial da rede de equipamentos sociais na Maia".