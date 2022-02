Maia vai retirar 600 cartazes publicitários que estão ilegais

Câmara deu início à remoção coerciva para "limpar o espaço público do ruído visual". Autores ainda têm um prazo para a retirada voluntária, mas não se livram das multas.

Foi dado o pontapé de saída e estão à vista dois meses de muito trabalho, por parte da Câmara da Maia, para remover os cartazes publicitários ilegais existentes por todo o concelho. Pelas contas dos serviços camarários, são cerca de 600 os outdoors comerciais à margem da lei e que estão na lista negra para saírem de cena.

Os autores desses painéis são notificados pelo Município e é-lhes dado um prazo para procederem à retirada voluntária. Ainda assim, não se livram da coima, que segue juntamente com a notificação. No caso de o prazo não ser cumprido, a Autarquia avança para a remoção coerciva e os prevaricadores não só têm de pagar a multa, como o custo do serviço.