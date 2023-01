Mais de 250 pessoas protestam em frente à Câmara da Maia

João Nogueira Hoje às 21:00 Facebook

Centenas de pessoas juntaram-se em frente à Câmara da Maia, no final da tarde desta sexta-feira, para dar continuidade às reivindicações dos educadores e professores portugueses. Num protesto "bastante pacífico", a Polícia Municipal da Maia e a PSP acompanham os grevistas no local.

De acordo com fonte da Polícia Municipal da Maia, "desde as 19.30 horas, reuniram-se mais de 250 pessoas na escadaria frontal do edifício municipal".

Os grevistas percorreram o centro da Maia e neste momento estão fixados em frente à Câmara "num protesto bastante pacífico, que a PSP está a acompanhar da parte exterior, e a Polícia Municipal a partir do interior".

Este não é a primeira vez que os professores se reuniram pelas reivindicações dos professores. A classe já organizou um cordão humano em frente à escola Secundária do Castelo da Maia e também receberam com grande protesto o ministro da Educação, João Costa, junto ao Fórum da Maia.