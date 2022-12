Mais duas caixas ATM no concelho da Maia

Alfredo Teixeira Hoje às 16:59 Facebook

A Câmara da Maia, a SIBS e as Juntas de Freguesia da Cidade da Maia e de Moreira assinaram esta sexta-feira contratos com vista à instalação de duas máquinas automáticas ATM (Multibanco) em ambas freguesias, dando resposta a um anseio da população.

A autarquia suporta os custos associados à instalação inicial "porque havia a necessidade premente de colmatar as lacunas existentes com o encerramento dos balcões de agências bancárias", recorda António Silva Tiago, presidente da Câmara da Maia. A SIBS entrega e instala as caixas multibanco nas instalações do parceiro, do qual este é proprietário. Em Moreira, o equipamento vai ficar instalado na sede da junta de freguesia. Na cidade da Maia o ATM vai ser colocado no polo de serviços de Gueifães.

"Há muita gente que ainda não tem os meios, nem os conhecimentos digitais que outros têm para aceder de outra forma às suas contas bancárias, portanto, arranjou-se aqui um triângulo virtuoso, entre a SIBS, a câmara e as juntas de freguesias que ajude a comunidade, para que ela se sinta bem, e confortável", salientou na assinatura dos contratos Silva Tiago.

"Sentimos junto da população esta necessidade de colocarmos estas infraestruturas para poder fazer as suas transações bancárias", afirmou por sua vez o presidente da Junta de Freguesia de Moreira da Maia, Carlos Moreira. Também para a presidente da Junta de Freguesia da Cidade da Maia, Olga Freire, "é muito bom quando exercemos cargos e no exercício desses cargos conseguimos efetivamente ajudar a população. Isto é que é trabalhar com proximidade e para as populações".

Estes contratos têm a duração de cinco anos a contar da data da assinatura, renovando-se automaticamente por iguais e sucessivos períodos de cinco anos, enquanto não for denunciado por qualquer das partes. Para a CEO da SIBS, Madalena Cascais Tomé é "importante poder contribuir para aquilo que é a digitalização destas duas juntas de freguesia".