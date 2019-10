Marisa Silva Hoje às 14:17, atualizado às 15:12 Facebook

As fortes chuvadas que se fazem sentir este sábado na Maia obrigaram a condicionamentos do funcionamento da linha do metro com destino ao aeroporto.

A circulação na linha lilás da Metro do Porto, que liga a estação da Trindade à do aeroporto Francisco Sá Carneiro, foi interrompida entre as paragens dos Verdes e de Botica, devido ao mau tempo. Pelas 15.10 horas, já tinha sido reaberta.