Motocilista ferido na A4

Susto e aparato na auto-estrada, no sentido Ermesinde-Porto, à saída do túnel de Águas de Santos, perto do nó de acesso à A3. Ferido transportado ao Hospital de S. João.

O acidente, ocorrido por volta das 12.35 horas desta terça-feira, envolveu um motocilista e produziu-se em circunstâncias não determinadas.

Os meios de socorro foram alertados às 12.42 horas. A GNR tomou conta da ocorrência.

Os Bombeiros de Ermesinde prestaram os primeiros socorros. Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, a vítima sofreu ferimentos ligeiros e foi conduzida ao Hospital de S. João.