Muro em ruína põe em risco quem passa

Há vários meses que um muro tombado e a ameaçar cair por completo põe em risco quem passa na Travessa do Apeadeiro, em Águas Santas, na Maia. A via, que apesar de pequena é muito usada, já esteve vedada com fitas da Proteção Civil, entretanto retiradas.

Os moradores temem que a derrocada total do muro, que está seguro apenas por uma rede metálica, atinja uma das muitas pessoas que por ali passam, sobretudo para chegar ao apeadeiro da Palmilheira/Águas Santas.

Um residente já colocou umas tábuas no solo para facilitar o percurso, que fica enlameado sempre que chove. Aliás, embora seja estreita, a via também era usada por carros. Com a ruína parcial do muro, esse trânsito deixou de ser possível.